صيانة أعمدة الإنارة بالمدخل الشمالي لمدينة سفاجا

نفذ قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالطريق الدائري والمدخل الشمالي للمدينة وحتى كمين الكيلو 14، وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة العامة.

جاءت هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام المستمر بصيانة أعمدة إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، بتكثيف أعمال الصيانة في جميع مناطق المدينة.

وأكدت الوحدة المحلية بمدينة سفاجا استمرار خطط الصيانة الدورية لتغطية مختلف الأحياء والمناطق، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان على الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة لخدمة الأهالي.