قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تهدم القيم الأسرية.. عضو مرصد الأزهر يحذر من استغلال الاطفال على منصات التواصل

وسائل التواصل الاجتماعي تهدد القيم المجتمعية
وسائل التواصل الاجتماعي تهدد القيم المجتمعية
عبد الرحمن محمد

قالت الدكتورة مريم عبد الجواد، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن ظاهرة استغلال بعض العائلات لأطفالهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحويل تفاصيل حياتهم الخاصة إلى محتوى من أجل تحقيق الشهرة والربح، باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الأسرية والمجتمعية.

 وأوضحت أن منصات السوشيال ميديا غيّرت أولويات كثير من الأسر، حيث أصبح المكسب السريع هو الهدف الأول، حتى وإن كان ذلك على حساب التربية والتعليم.

وأضافت خلال لقائها بأحد البرامج التلفزيونية، أن هذه الظاهرة بدأت تدريجيًا مع ظهور تطبيقات الفيديو القصير مثل "فاين"، ثم أخذت في الانتشار بقوة مع "تيك توك"، ومع فترة الجائحة تزايد الاعتماد على إنتاج محتوى شخصي وعائلي بغرض الترفيه، ليتحوّل بعد ذلك إلى وسيلة لتحقيق أرباح طائلة وجذب الإعلانات. 

وأشارت إلى أن هذا الأمر دفع كثيرًا من الأسر إلى إشراك أبنائهم بشكل مبالغ فيه في صناعة المحتوى الرقمي.

وبيّنت عبد الجواد أن تعويد الطفل منذ صغره على أن يكون مادة تصوير أو أن يظهر بشكل متكلف أمام الكاميرا يؤدي إلى تغيرات سلبية في تكوينه النفسي، حيث يُحرم من عيش طفولته الطبيعية المليئة باللعب والتعلم، وينشغل بدلاً من ذلك بالتصوير والتمثيل.

وحذرت من خطورة هذا النمط على المدى الطويل، مؤكدة أن بعض المحتويات التي تُقدّم عبر هذه المنصات تعتمد على السخرية من الآخرين أو نشر مقاطع تافهة هدفها الوحيد الحصول على مشاهدات وإعجابات، وهو ما يغرس قيمًا مشوهة لدى الأطفال والمراهقين، ويجعلهم يربطون النجاح بلفت الأنظار لا بالاجتهاد أو التعليم.

كما أكدت أن هذه الظاهرة تضعف من مكانة التعليم لدى الأجيال الجديدة، إذ أصبح العديد من المراهقين يصرّحون بأن طموحهم الأكبر أن يصبحوا "بلوجرز" أو صناع محتوى، بدلاً من السعي لتحقيق أحلامهم في مهن علمية مرموقة كالطب أو الهندسة.


 

استغلال الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي صناعة المحتوى السوشيال ميديا مرصد الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

أحمد الدجوي

قرار عاجل بشأن خبيرة طب شرعي في واقعة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

المتهم

ضبط عامل بحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

بالصور

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد