بالأسماء .. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عن انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل 4 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع مديحة. ع. س 59 سنة، وناصر. ع. ي 50 سنة، كما أصيب كل من مصطفى. ن. م 32 سنة ، سائق وناجي. م. ع 68 سنة، تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بالتحري حول ملابسات الواقعة وظروفها.