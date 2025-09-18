قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
نقيب المحامين: إصلاحات حقيقية في مشروع العلاج خلال الفترة المقبلة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
مصادر فلسطينية: انقطاع الاتصالات في غزة وتقدم الدبابات شمال غرب القطاع
بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟
الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل
لولا يهاجم ترامب: لست إمبراطور العالم.. والبرازيل ستبحث عن شركاء بدائل
حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة بسبب الزحام.. الإفتاء توضح
طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدشين أيقونات بكاتدرائية "العذراء والملاك ميخائيل" بالمنصورة

تدشين أيقونات
تدشين أيقونات
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، أمس، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية)، وخلاله دشن نيافته  أيقونة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، وكذلك أيقونة الشهداء، حيث سيتم وضعهما بالكنيسة ذاتها.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وعدد من الشعب.

وفي سياق آخر ، احتفلت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، بأبنائها الحاصلين على الثانوية العامة للعام الجاري، حيث تم تخريج ١٧٠ طالب وطالبة.

حضر الحفل إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والآباء الكهنة وأسر الخريجين.

وسلم نيافتهما في نهاية الحفل شهادات التخرج وسط أجواء مفرحة.

الأنبا أكسيوس الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة القداس الإلهي الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

ترشيحاتنا

اسما شريف منير

أسما شريف منير انقذت حياة 3 قطط بمساعدة زوجها

انغام

أنغام تشوق جمهورها قبل حفل لندن بمفاجأة خاصة

مسلسل اللعبه

هشام ماجد يشوق الجمهور لجزء خامس من مسلسل اللعبة

بالصور

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد