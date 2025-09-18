تدشين أيقونات بكاتدرائية "العذراء والملاك ميخائيل" بالمنصورة

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، أمس، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية)، وخلاله دشن نيافته أيقونة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، وكذلك أيقونة الشهداء، حيث سيتم وضعهما بالكنيسة ذاتها.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وعدد من الشعب.

وفي سياق آخر ، احتفلت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، بأبنائها الحاصلين على الثانوية العامة للعام الجاري، حيث تم تخريج ١٧٠ طالب وطالبة.

حضر الحفل إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والآباء الكهنة وأسر الخريجين.

وسلم نيافتهما في نهاية الحفل شهادات التخرج وسط أجواء مفرحة.