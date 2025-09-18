قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
دورية إسرائيلية تتوغل على الأراضي السورية قرب سد البريقة

أفادت وسائل إعلام سورية بأن دورية  تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت منذ قليل قرب سد البريقة في ريف القنيطرة.

وأشارت صحيفة الوطن السورية إلى أن الدورية قامت بإنشاء حاجز مؤقت وقطعت الطريق مانعة الأهالي من المرور.

وفي وقت سابق، فقد أُصيب ثلاثة أطفال ينحدرون من بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، جراء انفجار لغم أثناء عملهم بالزراعة في منطقة محجة بريف درعا.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي، كذلك، توغلا عسكرياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل، وانتهت باختطاف شاب من سكان البلدة.

وذكر موقع "تلفزيون سوريا" ، أن الرتل العسكري الإسرائيلي، الذي ضم أكثر من عشر آليات، بقي داخل البلدة لساعات قبل أن ينسحب بعد تنفيذ العملية.

كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة صيصون بمنطقة حوض اليرموك، غربي محافظة درعا، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن 18 آلية عسكرية إسرائيلية توزعت في منطقتين داخل حوض اليرموك، حيث تمركزت 12 آلية في وسط بلدة صيصون، في حين انتشرت 6 آليات في منطقة سرية جملة الواقعة على حافة الوادي.

وأضافت الشبكة أن القوات نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في البلدة بحجة البحث عن أسلحة، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

