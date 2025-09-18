حسام الشاعر : زيارة ملك وملكة إسبانيا لمصر لها مردود سياحي مهم

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيسيا، إلى جمهورية مصر العربية، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

ملك إسبانيا

وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هذه الزيارة تحمل دلالات إيجابية مهمة لقطاع السياحة المصري، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الإعلام الإسبانية للرحلة وما تضمنته من زيارات مميزة للأهرامات والمواقع الأثرية، الأمر الذي يمثل ترويجًا واسع النطاق لمصر كوجهة سياحية رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

وأشار الشاعر إلى أن إسبانيا تُعد من أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة، وأن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون السياحي، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والابتكار السياحي، فضلًا عن التبادل الثقافي الذي يرسخ جسور التواصل بين الشعبين.

وفي هذا السياق، ثمّن رئيس الاتحاد، برنامج الزيارة الذي يشمل جولة بمدينة الأقصر التاريخية، ولقاءً مع البعثة الأثرية الإسبانية العاملة هناك، وزيارة معبد حتشبسوت بالدير البحري، بما يعكس الاهتمام الإسباني المتواصل بالحضارة المصرية القديمة، ويؤكد دور البعثات الأجنبية، وعلى رأسها البعثات الإسبانية، في دعم أعمال الاكتشاف والحفاظ على التراث الإنساني الفريد لمصر.

واختتم حسام الشاعر، بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مسيرتها لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية آمنة وغنية بالتنوع الثقافي والحضاري، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء مع إسبانيا بما يخدم المصالح المشتركة.