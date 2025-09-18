قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
أخبار البلد

حسام الشاعر : زيارة ملك وملكة إسبانيا لمصر لها مردود سياحي مهم

ملك إسبانيا
ملك إسبانيا
محمد الاسكندرانى

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيسيا، إلى جمهورية مصر العربية، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

ملك إسبانيا 

وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية،  أن هذه الزيارة تحمل دلالات إيجابية مهمة لقطاع السياحة المصري، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الإعلام الإسبانية للرحلة وما تضمنته من زيارات مميزة للأهرامات والمواقع الأثرية، الأمر الذي يمثل ترويجًا واسع النطاق لمصر كوجهة سياحية رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

وأشار الشاعر إلى أن إسبانيا تُعد من أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة، وأن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون السياحي، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والابتكار السياحي، فضلًا عن التبادل الثقافي الذي يرسخ جسور التواصل بين الشعبين.

وفي هذا السياق، ثمّن رئيس الاتحاد، برنامج الزيارة الذي يشمل جولة بمدينة الأقصر التاريخية، ولقاءً مع البعثة الأثرية الإسبانية العاملة هناك، وزيارة معبد حتشبسوت بالدير البحري، بما يعكس الاهتمام الإسباني المتواصل بالحضارة المصرية القديمة، ويؤكد دور البعثات الأجنبية، وعلى رأسها البعثات الإسبانية، في دعم أعمال الاكتشاف والحفاظ على التراث الإنساني الفريد لمصر.

واختتم حسام الشاعر، بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مسيرتها لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية آمنة وغنية بالتنوع الثقافي والحضاري، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء مع إسبانيا بما يخدم المصالح المشتركة.

