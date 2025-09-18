تحرك مصري لبحث مطالب 250 عاملًا في شركة مقاولات بجدة

قام الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، محمد حسن، بزيارة مقر إحدى شركات المقاولات بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مطالب 250 عاملًا مصري بالشركة والتي تتمثل في تأخر صرف الرواتب بعد توقف الشركة منذ شهرين إلى جانب بعض المطالب الإجتماعية الأخرى.

وبالتواصل مع مسؤولين بالشركة، أفاد الملحق العمالي بأن جزءًا من المستحقات سيُصرف يوم 25 سبتمبر الجاري، كما جرى الاتفاق مع ممثلي العمال على عقد اجتماع بمقر القنصلية المصرية في جدة يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، برئاسة القنصل العام أحمد عبد المجيد، وبمشاركة ممثلي الشركة، لعرض باقي المطالب بشكل تفصيلي ،والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

وأكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجههم.