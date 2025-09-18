شريف مصطفى خلال مؤتمر صحفى: القطاع العقاري المصري في تطور مستمر

أعرب المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة IGI Developments، عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أنه يشهد تطورًا يومًا بعد الآخر بفضل الطلب المتزايد على العقارات المتنوعة، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

وأكد أن هذا النمو يعكس قوة السوق المصري وقدرته على جذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وأشار المهندس شريف خلال مؤتمر صحفى إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لما له من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل أو عن طريق المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية. وأضاف أن الشركات العقارية المصرية أثبتت كفاءتها في تقديم مشروعات متميزة تضاهي المعايير العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

وأوضح أن التطور المستمر في القطاع يعتمد على الابتكار في التصميمات والتوسع في تقديم التسهيلات الاستثمارية التي تلبي احتياجات العملاء، مشددًا على أهمية الالتزام بالجودة والتسليم في الوقت المحدد. واختتم بتأكيده على أن القطاع العقاري المصري يتمتع بأسس قوية تجعله قادرًا على مواجهة أي تحديات مستقبلية، مع استمرار الحكومة في دعم التنمية العمرانية المستدامة.