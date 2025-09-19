قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، قرارًا بالمصادقة على قانون جديد يقضي بتقييد الوصول إلى السجلات العقارية العامة، بما في ذلك الممتلكات المسجلة باسم مسؤولين حكوميين، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة أوكرانسكايا برافدا.

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في 21 أغسطس الماضي مشروع القانون رقم 11533، الذي يهدف إلى إغلاق بعض البيانات العقارية أمام الجمهور طوال فترة الأحكام العرفية في البلاد ولمدة عام كامل بعد رفعها.

وبموجب هذا القانون، ستقتصر المعلومات المتاحة في السجلات الرسمية على بيانات عامة مثل المنطقة أو الحي أو المدينة، بينما سيتم حجب التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالعناوين الكاملة وأرقام السجل العقاري للعقارات، سواء للأفراد أو الكيانات القانونية. 

كما يتيح التشريع الجديد للشركات تسجيل أي عنوان اتصال تختاره حتى وإن لم يكن عنوانها الفعلي.

وتشير الحكومة الأوكرانية إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الأمن الوطني في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، ومنع استغلال البيانات العقارية الحساسة من قبل أطراف خارجية، خاصة تلك المرتبطة بمسؤولين كبار في الدولة.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن القرار قد يثير جدلًا واسعًا داخل المجتمع المدني، خصوصًا بين المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد، والتي كانت تعتمد سابقًا على هذه السجلات لمراقبة الثروات والإفصاحات المالية للمسؤولين.

ويأتي توقيع زيلينسكي على القانون في وقت تشهد فيه أوكرانيا ضغوطًا داخلية وخارجية لضمان توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة، وهو ما قد يفتح نقاشًا أوسع حول حدود السرية الحكومية في أوقات الأزمات.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السجلات العقارية العامة أوكرانسكايا برافدا البرلمان الأوكراني الحكومة الأوكرانية روسيا زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

طائرة مسيرة

مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

حمو بيكا

5 أكتوبر محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ارشيفية

25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد