استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

حصل صدى البلد على صور لاستاد القاهرة قبل مواجهة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

وتظهر الصور جاهزية ارضية ملعب اللقاء لاستضافة اللقاء بعد انتهاء التطويرات الأخيرة لتدهور أرضية الملعب لكثرة وضغط المباريات الأخيرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مع سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

لعب الفريقان عشر مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود سيراميكا كليوباترا موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 13 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة وعشرين هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و5-2 في الدور الأول لهذا الموسم 2024-2025، و4-1 موسم 2023-2024. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، وسام أبو علي أربعة أهداف، وثلاثة أهداف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.