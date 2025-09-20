قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله

نسيان التشهد الأوسط في الصلاة
نسيان التشهد الأوسط في الصلاة
أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من المصلين عن حكم نسيان التشهد الأوسط وهل يلزم سجدتي السهو أم لا، ويرغب كثيرون في معرفة أحكام الشرع الخاصة بالركن الثاني في الإسلام، حيث يرغب الناس في تعلم ما جميع ما يتعلق من أمور فقهية عن الصلاة، وفي السطور التالية من التقرير نتعرف على حكم نسيان التشهد الأوسط.

خطأ شائع عند نسيان التشهد الأوسط

وفي السياق، كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة، وهل يبطل الصلاة أم لا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن نسيان التشهد الأوسط لا يبطل الصلاة، بشرط التعامل معه بالطريقة الصحيحة التي ذكرها الفقهاء.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من نسي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، فعليه أن يستمر في صلاته بشكل طبيعي ولا يرجع لجلسة التشهد الأوسط، لافتا إلى أن المصلي يكمل صلاته ثم يسجد سجدتي السهو في نهايتها، لأن التشهد الأوسط سُنة وليس ركنًا من أركان الصلاة.

هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا تذكر المصلي التشهد الأوسط وهو في بداية القيام للركعة الثالثة، فيجوز له أن يعود ويجلس للتشهد، بشرط ألا يكون قد دخل في الركوع، أما إذا تجاوز ذلك، فيكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الصلاة صحيحة في جميع هذه الحالات، ولا تبطل، ما دام المصلي التزم بأداء سجدتي السهو بعد الانتهاء.

حالات تستلزم سجدتي السهو في الصلاة

وبين أنه شرع سجدتي السهو في الحالات الآتية :

  • إذا سلم قبل إتمام الصلاة
  • عند الزيادة عن الصلاة
  • عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة 
  • عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

ماذا يقال في سجود السهو؟

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بين إن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الوارد في السجود للصلاة هو تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.

ويُعد سجود السهو من السنن المستحبة لتعويض السهو أو الشك أثناء الصلاة.

حكم نسيان التشهد الأوسط نسيان التشهد الأوسط التشهد الأوسط هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو سجدتي السهو دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى في دار الإفتاء

