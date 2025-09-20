أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 يحرص الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون على أدعية العام الدراسي الجديد بالتوفيق والسداد، حيث إن الدعاء عبادة عظيمة يستعين بها كل المؤمن على قضاء حوائجه وفي السطور التالية نعرض لكم 20 دعوة من أدعية العام الدراسي الجديد للتوفيق وطلب النجاح.

أدعية العام الدراسي الجديد

اللهم نوّر بالكتاب بصر أبنائي، واشرح به صدورهم، واستعمل به بدنهم، وأطلق به ألسنتهم، وقوِّ به عزمهم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وفقهم في دراستهم واجعل بداية الفصل عليهم سهلة، ووفقهم في دروسهم وفي امتحاناتهم وأذقهم طعم السعادة والنجاح فيها يا رب العالمين.

اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء.

اللهم ارفع راية الرقي بهم، وارزقهم نجاحًا في الامتحانات، يا رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجّت إليك الأصوات بأصناف اللغات.

اللهم ارزق أبنائي النجاح بالدراسة والتفوّق يا ربّ العالمين، واجعل هذا الفصل عليهم سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.

اللهم ارزقنهم نجاحًا في كل أمر ونيلًا في كل مقصد.

اللهم أعطِهم ما يتمنوا وحقق لهم ما يسعدهم في الدنيا ويفرّح قلبهم ويحقق آمالهم وطموحهم يا رب العالمين.

اللهمّ يا نور السّماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، اللهمّ إنّي أسألك التوفيق والنجاح لطفلي، وأسألك أن تفتح له عقله، وتجعله من الأذكياء المجتهدين، اللهم ارزقني الفرحة بنجاحه يا رزّاق يا كريم، اللهم كن معه واحفظه لي واحمه من عيون الحاسدين، احفظه إنّك أنت خير الحافظين، اللهم ارزقه فتوح العارفين، وفهم النبيين، وحفظ المرسلين، اللهم اجعله من الهداة المهتدين، واجعله من الصالحين، واغفر له يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

دعاء العام الدراسي الجديد

«اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».

«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

أفضل دعاء للعام الدراسي الجديد للطلاب

«اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم. اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

«اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين. اللهم ارفع عنهم البلاء والنقم، وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم، يا أرحم الراحمين. اللهم آتِ نفوسهم تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، اللهم اجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين، ولك مطيعين، ولأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين، اللّهم اشدد بهم عضدي، وأقم أودي، وكثّر عددي، وزيّن محضري، وأحيي ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي على حاجتي ».

دعاء بداية العام الدراسي