أخبار البلد

«الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة للطلاب في العام الدراسي 2025/2026

عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشاملة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تركز على تعزيز الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية في المنشآت التعليمية.

تهدف الخطة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، والوقاية منها، والسيطرة عليها، إلى جانب رفع الوعي الصحي بين الطلاب والمعلمين، وتحسين جودة حياة الطلاب، خاصة في المناطق الريفية، لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تشمل تحديث الدليل الإرشادي للتعامل مع الأمراض المعدية والاشتراطات الصحية في المنشآت التعليمية، مع تعميمه على جميع المحافظات، كما تضمنت الخطة تدريب 650 متدربًا من العاملين في مجال مكافحة الأمراض المعدية بالمدارس، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين جودة الإبلاغ عن الحالات المكتشفة وضمان الاستجابة السريعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية تستهدف توفير تغطية صحية شاملة للمنشآت التعليمية في المناطق الريفية من خلال الفحص الطبي الدوري، وتشمل هذه الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، قياسات سوء التغذية، فحص صحة الفم والأسنان، وفحص حدة الإبصار.

وقال إن تنفيذ هذه الخطة، استلزم إعداد 3450 فريقًا طبيًا مدربًا (أطباء، تمريض، أطباء أسنان) لاستهداف طلاب الصف الأول في كل مرحلة تعليمية، مع إحالة الحالات المكتشفة إلى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

ن جانبه، استعرض الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة في تدريب 1450 طبيبًا و2000 ممرضة في 18 محافظة على برامج الصحة المدرسية، التي تشمل التغذية السليمة، البيئة المدرسية، والقياسات الجسمانية.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 15 ورشة عمل لفرق الصحة المدرسية بالمديريات والإدارات الصحية، مع تكثيف حملات التوعية حول التغذية الصحية، أسلوب الحياة السليم، ومكافحة التنمر، العنف المدرسي، التحرش، الإدمان، والسلوكيات الضارة، إضافة إلى التوعية بالصحة النفسية لمواجهة القلق والاكتئاب.

تطبيق معايير المدارس المعززة للصحة

وأكد الدكتور قنديل استمرار الجهود لتطبيق معايير المدارس المعززة للصحة في 36 مدرسة بـ12 محافظة، مع المرور الدوري على المنشآت التعليمية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء، كما تستمر الوزارة في إعداد تقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز الصحة المدرسية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحسين جودة حياة الطلاب، وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

