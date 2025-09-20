وكيل التعليم بأسيوط: جاهزون لاستقبال مليون و 213 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى من العام الجديد 2025/2026 مشيرا إلى أنه سيتم حضور و تسكين الطلاب على مدار الأسبوع الأول وفق المراحل المعلنة لتنظيم عملية الدخول ومنع التكدس وخاصة مع استقبال طلاب الصف الاول الجدد تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك خلال ترؤسه غرفة عمليات المديرية اليوم بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وموجهى ومديرى المراحل التعليمية بالمديرية .

استقبال مليون و 213 الف طالب وطالبة



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط إلى أن جميع مدارس المحافظة على مستوى 11 إدارة تعليمية استعدت لاستقبال مليون و 213 الف طالب وطالبة تقريبا داخل 3137 مدرسة باجمالى عدد فصول30 الف و 999 فصل دراسى بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية وتربية خاصة ودمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

أهمية الانضباط فى اليوم الدراسى



كما أكد دسوقى على أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط تم التشديد على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بأهمية الانضباط فى اليوم الدراسى بدءا من طابور الصباح والالتزام بتحية العام وترديد النشيد الوطنى تعميقا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن بالإضافة إلى تفعيل نظام التقييمات وأعمال السنة لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدرسة .



كما وجه وكيل الوزارة موجهى عموم المواد الدراسية بالمتابعة المستمرة مع اول يوم دراسى لكافة المعلمين بالمدارس والتأكد من انتظام الدراسة وتسكين المعلمين فى أماكنهم وسد العجز وتجهيز الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب فى أول يوم دراسى والالتزام بالكثافات الطلابية داخل الفصول بحيث لا تزيد عن ٥٠ طالب وطالبة فى الفصل الواحد فضلا عن إعلان قوائم الفصول وتشكيل لجان من المعلمين لاستقبال الطلاب الجدد وتمكينهم بفصولهم والتأكد من غلق أبواب المدارس خلال اليوم الدراسى.