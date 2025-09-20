بالشكولاتة والبالونات.. انطلاق العام الدراسي الجديد في 1087 مدرسة بالأقصر

في أجواء مبهجة مليئة بالحماس شهدت مدارس محافظة الأقصر صباح اليوم انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث استقبل الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم التلاميذ بتوزيع الشكولاتة والبالونات عليهم في لفتة إنسانية أدخلت البهجة على نفوسهم وشجعتهم على استقبال عامهم الدراسي الجديد بروح من التفاؤل والنشاط.

وأجرى وكيل الوزارة جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشملت الجولة مدارس طارق بن زياد الابتدائية والأقباط الكاثوليك الخاصة بنجع الصيّاغ والأقصر الإعدادية بنين والأقباط الإعدادية بنين ومدرسة أبي بكر الصديق الرسمية للغات حيث تابع انتظام الطلاب داخل الفصول واطمأن على حضور المعلمين وجاهزية العملية التعليمية

وشدد الدكتور صفوت جارح على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ من اليوم الأول دون أي شروط أو قيود مؤكداً أهمية التنسيق مع الوحدات المحلية لإزالة أي إشغالات أو مخلفات بمحيط المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب.

ووجّه كلمة أبوية لأبنائه التلاميذ دعاهم فيها إلى الجد والاجتهاد والالتزام بالحضور واحترام المعلمين منذ اللحظة الأولى للعام الدراسي

وتضم محافظة الأقصر 1087 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الفني وتستقبل قرابة 300 ألف طالب وطالبة على أن يتم تثبيت العدد النهائي بعد صدور الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي الجديد