شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الليلة.. حفل ختام الدورة ال15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

قسم الفن

تستضيف مكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء اليوم، حفل ختام الدورة ال 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي.

وأقيمت الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، و المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يتضمن برنامج حفل الافتتاح عدد من الفقرات المميزة والتكريمات، ويستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن فعاليات الدورة الخامسة عشر، ويلي ذلك فقرة فنية، ثم تكريم اللجنة العليا للمهرجان ولجنة التحكيم، ويختتم الحفل بتكريم النجم محمد هنيدي ويسلمه التكريم الفنان أحمد السقا.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008  واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخاً ونجاحاً غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و 13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ محمد هنيدي مهرجان المسرح

