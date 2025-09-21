سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 21-9-2025

شهد أعلى سعر دولار مقابل الجنيه، ثباتا في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-9-2025، في البنوك المصرية.

إجازة البنوك

ويشهد الجهاز المصرفي المصري البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا، كل يومي جمعة وسبت أسبوعيا، تعطلا بمناسب سريان قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في كافة البنوك المصرية بمناسبة منح كل الموظفين علي مستوي الفروع البنكية بمدن وقري الجمهورية إجازة دورية.

مواعيد عمل البنوك

ويبدأ الجهاز المصرفي عمله صباح اليوم بعد اجازة استمرت يومين اثنين.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

وتضمن آخر تحديث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48,25 جنيه للبيع.

أعلى دولار في البنوك

وتضمن أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم

ويستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم داخل الجهاز المصرفي.

استقرار الدولار

وعلى مدار 3 أيام متصلة شهد سعر الدولار ثباتا دون تغيير أمام الجنيه بمناسبة مواعيد راحة العاملين في البنوك.

الدولار يستقر في البنوك

وسجل سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي؛ وحتي مساء اليوم بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

وقرر البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي بمناسبة سريان قرار الإجازة الدورية للعاملين في الجهاز المصرفي كل سبت وجمعة أسبوعيا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع .

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 58.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع في بنكي العربي الافريقي الدولي و الكويت الوطني.

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، نكست، HSBC، مصرف ابوظبي الاسلامي،البركة"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جينه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد، الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري،فيصل الإسلامي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48,25 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمحافظي البنوك المركزية

وشارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصريفي فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها الجمهورية التونسية، بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال: "يسعدني المشاركة في أعمال الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تعد منصة سنوية للحوار والتعاون الإقليمي حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية، وتأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك التي تفرضها الحروب التجارية"، مؤكدًا أن هذه النزاعات تخلق ضغوطًا متعددة تتطلب استجابة دقيقة وفورية من البنوك المركزية.

وأوضح المحافظ أن تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، يمثلان ركيزتين أساسيتين في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، كما أكد التزام البنوك المركزية بتطوير أدواتها ونهجها بما يواكب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ويضمن تحقيق الاستقرار السعري، ودعم مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى جانب حرصها على تعزيز الشفافية لتوضيح دوافع قرارات السياسة النقدية والمبررات التي تستند إليها، بما يسهم في تعزيز المصداقية ودعم فعالية تلك السياسات.