سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 20 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. استقر سعر الدولار اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وفق آخر تحديث في البنوك قبل بداية العطلة الأسبوعية للبنوك، إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 48.26 جنيه للبيع، و48.13 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، بلغ نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل

سعر الدولار في بنك فيصل، بلغ نحو 48.24 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 48.23 جنيه للبيع، و48.14 جنيه للشراء.