أصل الحكاية

اكتشاف القرن| العثور على آلاف الأطنان من الذهب في الصين.. ما القصة؟

منجم ذهب
أحمد أيمن

في إعلان عالمي يُعتبر من "اكتشاف القرن"، كشفت السلطات الجيولوجية الصينية عن اكتشاف مذهل في منجم وانجو، الواقع في مقاطعة هونان وسط البلاد. 

يشير هذا الاكتشاف إلى وجود أغنى الرواسب الذهبية في التاريخ الحديث، وهو ما صدم حتى الخبراء.. فما تفاصيل هذا الاكتشاف؟

تفاصيل اكتشاف القرن 

الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث تم العثور على أكثر من 1000 طن من الذهب مدفونة على أعماق تتراوح بين 2000 و3000 متر تحت سطح الأرض. 

يتركز هذا الذهب في أكثر من 40 عرقاً ذهبياً داخل الموقع، وقد أظهرت التحليلات الأولية أن هناك تركيزات مذهلة تصل إلى 138 جراماً من الذهب في كل طن من الصخور. 

وفقاً لعدد من الخبراء، فإن نوعية الذهب المستخرجة تُعتبر استثنائية، ومن المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى أكثر من 83 مليار دولار أمريكي.

أثر الاكتشاف على صناعة الذهب

قال تشن رولين، خبير التنقيب عن المعادن، "حتى في أكثر التوقعات تفاؤلاً، لم نكن نتخيل ترسبًا بهذا الحجم والجودة. إنه مخزون استراتيجي ضخم قد يغير مستقبل صناعة الذهب في البلاد." 

الإعلان عن هذا الاكتشاف جاء بعد سنوات من الأبحاث الدقيقة، حيث استخدم العلماء تقنيات متقدمة في المسح ثلاثي الأبعاد. هذه التقنيات سمحت للعلماء برصد مواقع العروق الذهبية بدقة بالغة. 

ليو يونجون، نائب مدير هيئة المسح الجيولوجي في هونان، أكد أن هناك مؤشرات قوية على وجود رواسب مشابهة في المناطق المحيطة، مما يفتح الأبواب أمام المزيد من المفاجآت.

مقارنة بالاكتشافات السابقة

يرى الكثيرون أن هذا الاكتشاف يتصدر العناوين في العالم من حيث الحجم والأهمية الاستراتيجية. ففي مارس 2023، تم اكتشاف حوالي 50 طنًا من الذهب في مقاطعة شاندونج، لكن الاكتشاف الجديد يفوق هذا الرقم بعشرين ضعفًا، مما يجعله علامة فارقة في تاريخ التنقيب عن الذهب في الصين.

بجانب القيمة المالية الضخمة، يُعزز هذا الاكتشاف قدرة الصين على تأمين احتياطياتها من الذهب في وقت يتزايد فيه الطلب المحلي على المعدن النفيس كملاذ اقتصادي آمن. 

مع التقلبات العالمية المتسارعة، سجّل استهلاك الصين من الذهب في عام 2023 وحده 1,089 طنًا، بزيادة تقرب من 9% عن العام السابق. يتأثر هذا الارتفاع بالرغبة المتزايدة بين أفراد الطبقة المتوسطة في اقتناء السبائك.

وبحسب الخبراء، فإن الصين على أعتاب مرحلة جديدة في عالم صناعة الذهب بعد هذا الاكتشاف الضخم، الذي لا يعد مجرد ثروة طبيعية، بل يمثل فرصة استراتيجية تعزز من مكانة البلاد في السوق العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الصين اكتشاف القرن احتياطي الذهب بالصين أخبار الذهب منجم وانجو

