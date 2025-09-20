قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أول درس بيتعلموه في سنغافورة النظافة والتعليم
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
محافظات

إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

أصيب 20 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم ؛ إثر وقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص بطريق محور 30 يونيو بالإسماعيلية الصحراوي ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات فايد بالاسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية ، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سياره مكروباص - بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية الصحراوي ، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفي فايد بالاسماعيلية ، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

المزيد

