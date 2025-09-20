إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو

أصيب 20 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم ؛ إثر وقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص بطريق محور 30 يونيو بالإسماعيلية الصحراوي ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات فايد بالاسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية ، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سياره مكروباص - بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية الصحراوي ، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفي فايد بالاسماعيلية ، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.