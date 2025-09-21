الصومال والولايات المتحدة يبحثان قضايا التنمية الشاملة

بحث نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالصومال عبد الرحمن يوسف العدالة، مع عمدة ولاية مينيسوتا الأمريكية جاكوب فراي؛ سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين إدارة المدينة والجالية الصومالية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الثقافية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرفان، على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للدول التي يعتمد اقتصادها على السياحة، وهو مؤتمر دولي يجمع رؤساء وخبراء من عدة دول، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صوما" اليوم /السبت/.

