إصدار كوزموس من رولزرويس كولينان.. إطلالة النجوم بفخامة إنجليزية

تواصل رولزرويس إعادة تعريف مفاهيم الفخامة والابتكار، خاصة في تصميم مقصوراتها الداخلية الخاص باصدار Cullinan Cosmos، حيث تجاوزت التوقعات بإبداع استثنائي تمثل في نسخة فريدة تحمل توقيع الحرفية اليدوية الراقية.

تم تزيين سقف سيارة رولزرويس أو كوزموس، من خلال رسم يدوي بالكامل، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ العلامة البريطانية العريقة، بعد انطلاق الفكرة انطلقت من شغف أحد العملاء بعالم الفضاء، رغبة منه ومن طفله البالغ من العمر أربع سنوات في تجسيد روعة الكون داخل السيارة.

رولزرويس كولينان بإصدار كوزموس

النتيجة الإجمالية للفكرة كانت لوحة فنية مذهلة لسقف مستوحى من مجرة درب التبانة، أنجزها أحد فناني رولزرويس باستخدام الرسم الحر دون أي قوالب مسبقة، وقد استغرق العمل عليها أكثر من 160 ساعة، تضمنت تطبيق أكثر من 20 طبقة من الألوان الأكريليكية.

رولزرويس كولينان بإصدار كوزموس

أداء رولزرويس كولينان بإصدار كوزموس

تم بناء هذه النسخة على قاعدة كولينان فيس ليفت، ويشير ذلك أن السيارة تعتمد على محرك V12 سعة 6750 سي سي توين تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 563 حصاناً و850 نيوتن متر من العزم، مع خاصية الدفع الرباعي للعجلات، وبناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

رولزرويس كولينان بإصدار كوزموس

تحمل كولينان كوزموس طابعاً أكثر هدوءاً، لكنه لا يقل تميزاً، فقد تم طلاء الهيكل الخارجي بلون خاص يحمل اسم Arabescato Pearl، مستلهم من انعكاسات ضوء القمر على السماء الليلية، بينما يبرز خط جانبي مزدوج بلون الأزرق تشارلز.

رولزرويس كولينان بإصدار كوزموس

يرافق هذا العمل الفني تمثال روح النشوة المضيء، والذي يلمع كنجمة في الفضاء، أما المقصورة الداخلية، فهي تحفة بصرية تنبض بالأناقة والاهتمام بالتفاصيل، حيث تم استخدام أفخر أنواع الجلد باللونين الأزرق تشارلز والأبيض جريس.

رولزرويس كولينان بإصدار كوزموس

كما حصلت السيارة من الداخل على خياطة متباينة ونقوش نجمية دقيقة على الأبواب ومسند الرأس، وتكتمل الصورة الفنية برسمة يدوية على لوحة الراكب الأمامي، بالإضافة إلى عتبات أبواب مضيئة، إلى جانب لمسات باللون الأبيض والتي تحاكي بريق الأقمار.