رئيس مدينة بورفؤاد : انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المدينة، والتي فتحت أبوابها لاستقبال التلاميذ فى رياض الأطفال والصفوف الأولى وبعض طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد دون أي معوقات تعوق العملية التعليمية.

هذا وقد بدأ تلاميذ مراحل رياض الأطفال والصفوف الأولى من المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي منذ الصباح الباكر في التوافد على المدارس حريصين على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بحسن استقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد مع ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للتلاميذ وعدم استخدام العقاب البدني والنفسي لأى طالب داخل المدارس، وتوفير كل طرق وعوامل الجذب للطلاب لرفع نسب الحضور مع أهمية توفير الشرح للمقررات الدراسية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب وأيضا تفعيل الأنشطة كعامل جذب كبير للطلاب داخل المدارس.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الدولة المصرية تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسي منضبط.