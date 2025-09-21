قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

محمد الغزاوى

 أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية داخل  مدارس المدينة، والتي فتحت أبوابها لاستقبال التلاميذ فى رياض الأطفال والصفوف الأولى وبعض طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد دون أي معوقات تعوق العملية التعليمية.

هذا وقد بدأ تلاميذ مراحل رياض الأطفال والصفوف الأولى من المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي منذ الصباح الباكر في التوافد على المدارس حريصين على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بحسن استقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد مع ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للتلاميذ وعدم استخدام العقاب البدني والنفسي لأى طالب داخل المدارس، وتوفير كل طرق وعوامل الجذب للطلاب لرفع نسب الحضور مع أهمية توفير الشرح للمقررات الدراسية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب وأيضا تفعيل الأنشطة كعامل جذب كبير للطلاب داخل المدارس.

رئيس مدينة بورفؤاد : انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الدولة المصرية تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسي منضبط.

بورفؤاد مدارس بورفؤاد مدينة بورفؤاد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦

