الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مفاجأة توظيفية.. “الشباب والرياضة” تفتح أبواب العمل في 4 محافظات

محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي تعلنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في عدد من شركات الأدوية، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة التي تستهدف دعم التشغيل وتوفير وظائف مناسبة للشباب في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال منصة توظيف مصر.

فرص عمل جديدة للشباب

 “الشباب والرياضة” تفتح أبواب العمل في 4 محافظات

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الفرص تأتي استمرارا لجهودها في دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في فتح آفاق جديدة للتشغيل وتحقيق الاستقرار المعيشي، مع التأكيد على استمرار طرح المزيد من الفرص في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التخصصات المطلوبة

وأتاحت الوزارة وظيفتين رئيسيتين ضمن إعلانها الأول للعمل في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والمنوفية، وتشمل:

محاسب خزينة.
محاسب عملاء.
مندوب إداري.
سائق سيارة (رخصة مهنية).
مندوب مبيعات جملة.
مندوب مبيعات مستشفيات خاصة.

كما أعلنت شركة ابدأ لتجارة الأدوية عن مجموعة أوسع من الوظائف تشمل:

مدير صيدلي.
مندوب مبيعات ومندوب مبيعات بالتليفون.
مندوب مبيعات مستلزمات طبية.
مروج مبيعات.
موظف IT.
موظف Helpdesk.
موظف أمن.
عمال مخازن.
عامل بوفيه.
عامل نظافة.

شروط التقديم

المؤهل: عال أو متوسط، وبعض الوظائف متاحة بدون مؤهل.
الخبرة: يشترط خبرة سنة على الأقل لبعض الوظائف، بينما يتيح بعضها فرصا لذوي الخبرة وبدون خبرة.
السن: الحد الأقصى 45 سنة في إعلان وزارة الشباب والرياضة، و35 سنة في إعلان شركة ابدأ.

المزايا والحقوق الوظيفية

رواتب مجزية وعمولات.
تأمين طبي واجتماعي.
منح ومكافآت سنوية أو موسمية.
عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميا.
إجازة أسبوعية الجمعة بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في شغل الوظائف المعلنة التقديم من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة عبر موقع وزارة الشباب والرياضة أو عبر منصة توظيف مصر، مع التأكد من إدخال البيانات بدقة وتحميل المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في القطاع الخاص، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة.

