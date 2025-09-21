برلماني: دبلوم سلامة المرضى يدعم تحسين النظام الصحي وجودة الخدمة

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين جودة النظام الصحي في مصر.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "إطلاق دبلوم سلامة المرضى يمثل بداية جديدة نحو تأهيل الكوادر الطبية بشكل علمي وعملي لمواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال هذا البرنامج، ستتمكن الكوادر الصحية من تطبيق أفضل ممارسات السلامة وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى.

مضيفًا: "إن توفير التدريب المتخصص في مجال سلامة المرضى وإدارة المخاطر سيسهم في خلق بيئة طبية أكثر أمانًا، مما سيعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي."

تعزيز سلامة المرضى وتحسين أداء الكوادر الطبية

وتابع الدسوقي أن البرلمان يولي أهمية كبيرة لهذا النوع من المبادرات ويعمل على دعمها، قائلاً: "نحن في البرلمان نعتبر تحسين الرعاية الصحية أولوية وطنية، وسنواصل دعم هذه البرامج التي تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين أداء الكوادر الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية."

وأشار النائب علي الدسوقي إلى أن هذا الدبلوم سيسهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الصحية على تطبيق الأنظمة الحديثة لإدارة المخاطر في الرعاية الصحية، مما يساعد في تقليل الأخطاء الطبية ويعزز من مستوى الجودة في المستشفيات والمراكز الصحية، مشددة على أهمية استمرارية الدعم الحكومي للكوادر الطبية وتوفير المزيد من الفرص التدريبية لضمان تقديم رعاية صحية تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيتابع عن كثب تنفيذ هذا البرنامج ويشدد على ضرورة أن يتم تعميمه على مستوى أوسع ليشمل كافة الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لضمان تحسين المنظومة الصحية بشكل شامل.