الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
برلماني: دبلوم سلامة المرضى يدعم تحسين النظام الصحي وجودة الخدمة

حسن رضوان

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين جودة النظام الصحي في مصر.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "إطلاق دبلوم سلامة المرضى يمثل بداية جديدة نحو تأهيل الكوادر الطبية بشكل علمي وعملي لمواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال هذا البرنامج، ستتمكن الكوادر الصحية من تطبيق أفضل ممارسات السلامة وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى.

مضيفًا: "إن توفير التدريب المتخصص في مجال سلامة المرضى وإدارة المخاطر سيسهم في خلق بيئة طبية أكثر أمانًا، مما سيعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي."

تعزيز سلامة المرضى وتحسين أداء الكوادر الطبية 

وتابع الدسوقي أن البرلمان يولي أهمية كبيرة لهذا النوع من المبادرات ويعمل على دعمها، قائلاً: "نحن في البرلمان نعتبر تحسين الرعاية الصحية أولوية وطنية، وسنواصل دعم هذه البرامج التي تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين أداء الكوادر الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية."

وأشار النائب علي الدسوقي إلى أن هذا الدبلوم سيسهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الصحية على تطبيق الأنظمة الحديثة لإدارة المخاطر في الرعاية الصحية، مما يساعد في تقليل الأخطاء الطبية ويعزز من مستوى الجودة في المستشفيات والمراكز الصحية، مشددة على أهمية استمرارية الدعم الحكومي للكوادر الطبية وتوفير المزيد من الفرص التدريبية لضمان تقديم رعاية صحية تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيتابع عن كثب تنفيذ هذا البرنامج ويشدد على ضرورة أن يتم تعميمه على مستوى أوسع ليشمل كافة الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لضمان تحسين المنظومة الصحية بشكل شامل.

دبلوم سلامة المرضى الرعاية الطبية تحسين النظام الصحي النائب علي الدسوقي وزارة الصحة والسكان

