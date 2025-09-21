أخبار السيارات| تختار شانجان UNI-V ولا شيرى اريزو 8 موديل 2026.. سر تحول مؤسس شركة سيتروين من صناعة الذخائر لإنتاج السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أندريه سيتروين كان يعمل صانعا فرنسيا، وهو أيضا رائد ومؤسس شركة سيتروين لصناعة السيارات، واشتهر بتطبيق تقنيات الإنتاج الضخم لسياراته، وكان له دور كبير في صناعة الذخائر خلال الحرب العالمية الأولى.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يجب دائما الحفاظ على حزام الأمان والوسائد الهوائية، بالاضافة إلي التأكد من ارتداء حزام الأمان بشكل صحيح، مع وضعه على الحوض والكتف.

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي إكليبس كروس EV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأستخدامات، ويمكن قطع مسافة يصل إلى 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.