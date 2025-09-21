شاهد| ميتسوبيشي إكليبس كروس EV الكهربائية 2026

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي إكليبس كروس EV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأستخدامات، ويمكن قطع مسافة يصل إلى 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

وتشترك ميتسوبيشي إكليبس كروس EV بالمنصة الكهربائية نفسها مع سيارة رينو سينيك E-Tech، وجاءت بهوية مختلفة، وبها لمسات خاصة .

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 ، واجهة أمامية جديدة كليًا، وبها شبكة بارزة، وبها مصابيح أمامية عصرية تعكس لغة التصميم اليابانية، وتم تعديل غطاء المحرك والصدادات الأمامية والخلفية لتضفي عليها طابع أكثر جرأة وقوة.

ويوجد بـ ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 ، عجلات رياضية مقاس 20 بوصه مع لمسات معدنية على أعمدة السقف الخلفية تعزز حضور السيارة على الطريق، وبها شاشة للعدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة عمودية مركزية مقاس 12 بوصه تعمل باللمس مع لمسات تصميمية تبرز هوية ميتسوبيشي الخاصة.

بالاضافة إلي أن سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 بها، سقف بانوراما عملاق مع طبقة زجاجية ذكية قابلة لتغيير الشفافية كهربائيًا .

محرك ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي أمامي يولد قوة تبلغ 215 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 87 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

وتدعم ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 الشحن السريع بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط، ما يعني إمكانية شحن السيارة بسرعة كبيرة خلال التوقفات القصيرة.

الجدير بالذكر ان عودة ميتسوبيشي إلى سوق السيارات الكهربائية بهذا الطراز تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء ثقتها في أوروبا والعالم، وإكليبس كروس 2026 الكهربائية ليست فقط سيارة كهربائية جديدة، بل هي إعلان واضح أن ميتسوبيشي عازمة على المنافسة بقوة في عالم السيارات المستدامة.