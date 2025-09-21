قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس كروس EV الكهربائية 2026

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026
ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي إكليبس كروس EV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأستخدامات، ويمكن قطع مسافة يصل إلى 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

وتشترك ميتسوبيشي إكليبس كروس EV بالمنصة الكهربائية نفسها مع سيارة رينو سينيك E-Tech، وجاءت بهوية مختلفة، وبها لمسات خاصة .

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 ، واجهة أمامية جديدة كليًا، وبها شبكة بارزة، وبها مصابيح أمامية عصرية تعكس لغة التصميم اليابانية، وتم تعديل غطاء المحرك والصدادات الأمامية والخلفية لتضفي عليها طابع أكثر جرأة وقوة.

ويوجد بـ ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 ، عجلات رياضية مقاس 20 بوصه مع لمسات معدنية على أعمدة السقف الخلفية تعزز حضور السيارة على الطريق، وبها شاشة للعدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة عمودية مركزية مقاس 12 بوصه تعمل باللمس مع لمسات تصميمية تبرز هوية ميتسوبيشي الخاصة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

بالاضافة إلي أن سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 بها، سقف بانوراما عملاق مع طبقة زجاجية ذكية قابلة لتغيير الشفافية كهربائيًا .

محرك ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي أمامي يولد قوة تبلغ 215 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 87 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

وتدعم ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 الشحن السريع بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط، ما يعني إمكانية شحن السيارة بسرعة كبيرة خلال التوقفات القصيرة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

الجدير بالذكر ان عودة ميتسوبيشي إلى سوق السيارات الكهربائية بهذا الطراز تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء ثقتها في أوروبا والعالم، وإكليبس كروس 2026 الكهربائية ليست فقط سيارة كهربائية جديدة، بل هي إعلان واضح أن ميتسوبيشي عازمة على المنافسة بقوة في عالم السيارات المستدامة.

السيارات الـ SUV الرياضية إكليبس كروس EV ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026 إكليبس كروس EV موديل 2026 الكهربائية مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس EV محرك ميتسوبيشي إكليبس كروس EV

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

