اشترى براءة اختراع وصنع ذخيرة.. من هو أندريه مؤسس شركة سيتروين للسيارات ؟

إبراهيم القادري

أندريه سيتروين كان يعمل صانعا فرنسيا، وهو أيضا رائد ومؤسس شركة سيتروين لصناعة السيارات، واشتهر بتطبيق تقنيات الإنتاج الضخم لسياراته، وكان له دور كبير في صناعة الذخائر خلال الحرب العالمية الأولى.

وبعد الحرب العالمية الأولي حول مصنعه إلى إنتاج سيارات صغيرة ذات شعبية كبيرة، وأسس ابتكارات تسويقية من ضمنها، توفير خيارات التقسيط، وتوفير تجارب القيادة للزبائن.

نشأت أندريه سيتروين

ولد أندريه سيتروين في 5 فبراير من عام 1878 في باريس، وتخرج من المدرسة البوليتكنيكية عام 1900، وبعد زيارته إلى بولندا، اشترى براءة اختراع لنظام تروس حلزونية مزدوجة، والتي كانت بداية شركته الأولى لتصنيع التروس.

التحول إلى صناعة السيارات

خلال الحرب العالمية الأولى أقنع أندريه سيتروين الجيش الفرنسي بإنشاء مصنع لإنتاج القذائف، ليصل إنتاجه إلى 55 ألف قذيفة يوميًا، وبعد الحرب حول سيتروين مصنع الذخيرة إلى مصنع سيارات، وأنتج أول سيارة سيتروين في عام 1919.

طبق سيتروين مبادئ هنري فورد في الإنتاج المكثف، مما سمح بإنتاج سيارات صغيرة وغير مكلفة بكميات كبيرة، وكان رائدًا في تقديم طرق جديدة للترويج للسيارات، من ضمنها، اختبارات القيادة وتقديم خيار الشراء بالتقسيط للعملاء.

وأطلق سيتروين سلسلة من البعثات الاستكشافية الكبرى لقطع مسافات طويلة بسيارات سيتروين لإثبات قدراتها، بما في ذلك عبور الصحراء الكبرى والرحلة من بيروت إلى بكين، وكان ثلث السيارات في فرنسا يحمل شعار ماركة سيتروين.

إسهامات أندريه سيتروين

من أهم إسهامات أندريه سيتروين مسابقة السيارات سيتروين التي كانت تقام عبر أفريقيا، وأنه يمكن إقـامة خـط اتصـال دائم وسريع بين الجزائر وغرب أفريقيا، وأدى السباق إلى إنشاء محطات على الطريق الذي يربط المستعمرات الفرنسية.

وفتـح السـباق المجال أمام اسـتخدام السيارات في حركة الاكتشافات، وهذا هو إسهام سيتروين الأساسي في خدمة التشكيل الاستعماري الغربي الفرنسي.

ومن إسهاماته أيضا أنه أول من وضع نظام إشارات مرور ضوئية في باريس، واستخدم برج إيفل في الإعلانات الضوئية، وكان أول من استخدم الأضواء الكاشفة المسلطة على قوس النصر في ميدان الكونكورد.

وفاة أندريه سيتروين

توفي أندريه سيتروين في 3 يوليو من عام 1935، وكان سيتروين رمز للابتكار والطاقة في الصناعة، وورثت شركته اسم وشعار التروس المزدوجة التي ابتكرها، وهو ما يمثل جزء من إرثه في عالم السيارات، وتم تسمية حديقة أندريه سيتروين في باريس على اسمه تخليدا له . 

