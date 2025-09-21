قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
ديني

هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل ختم القرآن؟.. اعرف الحقيقة

أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من الناس عن القول بأن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات يعادل ختم القرآن، حيث يفضل كثيرون قراءة سورة الإخلاص والتي تتضمن معاني التوحيد واسم الله "الصمد"، كما أن عدد آياتها قليل ويسهل فهمها وحفظها، وفي السطور التالية نتعرف على  إجابة سؤال هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل ختم القرآن؟.

هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل ختم القرآن؟

وفي السياق، وضّح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن الكريم مشيرا إلى أن هذا الاعتقاد خاطئ لدى كثير من الناس. 

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن هناك الحديث النبوي يشير إلى أن سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن موضحا أن ثلث القرآن المقصود هنا في الحديث أنها اشتملت على ثلث العقيدة، وليس ثواب قراءة ثلث القرآن. 

فضل سورة الإخلاص

سورة الإخلاص من السور القصيرة في القرآن، وعدد آياتها أربع ورد في فضل سورة الإخلاص أحاديث كثيرة منها ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالُّها «أي يراها شيئًا قليلاً»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن»، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: «حُبُّك إياها ـ أي سورة الإخلاص ـ أدخلك الجنة» رواه البخاري.

سبب نزول سورة الإخلاص

سبب نزول سورة الإخلاص أن اليهود قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: "يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده" وكان سؤالهم تعنتًا لا حبًا للعلم واسترشادًا به.

فنزلت: "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" أي الذي لا شريك له في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته. "اللهُ الصَّمَدُ" أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود.

ومعنى الإخلاص هو صرف العبادة لله -تعالى- وحده، واجتناب الشرك والرياء، وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، وفضل سورة الاخلاص يتبين من خلال التوحيد الذي هو الأصل والأساس والمهمة الأولى التي بُعث من أجلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفضل سورة الإخلاص أنها من أعظم سور القرآن الكريم، لا سيما أنها تشتمل على توحيد الله -تعالى- وتوحيد أسمائه وصفاته.

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

