"المصريين الأحرار" يرحب برد قانون الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: العدالة الناجزة لا تتحقق إلا بضمان الحقوق والحريات

مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر
شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد
حزب الإصلاح: نثمن قرار الرئيس السيسي بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في سب خالد يوسف وشاليمار شربتلي
مفتي الجمهورية يشارك في إطلاق المبادرة الوطنية «صحِّح مفاهيمك» لتعزيز الوعي.. صور
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الدكتور عصام خليل

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
حسن رضوان

يعرب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تقديره العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر؛ استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل.

ويؤكد الحزب أنه كان من بين القوى السياسية التي أبدت منذ اللحظة الأولى تحفظات واضحة على عدد من النصوص المقترحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تُحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

ويرى الحزب أن رد مشروع القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبار، ويُعيد التأكيد على أن الإصلاح التشريعي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.

ويثمن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل وضع آليات لحماية الشهود، وتقنين إجراءات منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم؛ إلا أن الضمانات الإجرائية وحماية حرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطي تبقى أولوية لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا في الصياغة.

ويؤكد "المصريين الأحرار" أنه سيواصل متابعة المناقشات الجديدة بشأن القانون، واضعًا نصب عينيه أن يكون القانون المرتقب أداة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور، وكفيلًا بتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.

المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الدكتور عصام خليل القوى السياسية

