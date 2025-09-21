طارق العكارى: مصر الوحيدة التي تستطيع إخافة الاحتلال والوصول للعمق الإسرائيلي

أشاد العميد دكتور طارق العكارى، المتخصص فى الشأن الاستراتيجى والاقتصاد العسكرى، ببيان الهيئة العامة للاستعلامات عن تواجد القوات المسلحة في سيناء، مشيرا إلى أنه من الطبيعى زيادة القوات المصرية على أرضها بسبب الأحداث المحيطة حولها من جارتها سواء كانت عصابة إسرائيل أو غيرها لحماية مقدرات الأمن القومى المصرى".

وأكمل العميد دكتور طارق العكارى، المتخصص فى الشأن الاستراتيجى والاقتصاد العسكرى، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن أى شخص يعلم أن أى حدود يكون عليها نزاع ومن الطبيعى لذلك يكون هناك تواجد أمنى، موضحا أن مصر الوحيدة التى تستطيع إخافة إسرائيل والوصول للعمق الإسرائيلى والوحيدة التى تقف على أقدامها وتحمى أمنها القومى بسواعد أبنائها.

وأكد العميد دكتور طارق العكارى، المتخصص فى الشأن الاستراتيجى والاقتصاد العسكرى، أن مصر ليس بها جماعات مسلحة ولا قواعد عسكرية، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين، ونحن حدودنا مؤمنة مع قطاع غزة، وإسرائيل لا تجرؤ على اقتحام السياج الأمنى ولكن قد تستعين بعناصر ولكن الدولة المصرية مستيقظة لذلك وجاهزة لكل السيناريوهات.

