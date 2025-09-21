مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية في أكتوبر

أكد الدكتور أشرف العجيلي، أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة دول من مختلف أنحاء العالم.



وأوضح العجيلي -في تصريحات صحفية اليوم- أن اللجنة البارالمبية تسعى لخروج البطولة في أفضل صورة بما يليق باسم مصر وثقة البارالمبية الدولية، مشيرا إلى أن مصر سبق وأن نظمت العديد من البطولات البارالمبية التي حظيت بإشادة واسعة، وتسعى حاليا لاستكمال هذه النجاحات.



وأشار إلى أن استضافة البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة تعكس قوة البنية التحتية الإنشائية في مصر واهتمام الدولة باللعبة، كما تبرز مكانة العاصمة كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية.

وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل على زيادة الموارد المادية عبر استقطاب المزيد من الرعاة، مستندا إلى القيمة الكبيرة للجنة البارالمبية المصرية ونتائج المنتخبات الوطنية المميزة قاريا ودوليا.



ووجه العجيلي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعته الدائمة لكل ما يخص البطولة وتقديمه سبل الدعم للجنة، من خلال الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، لحرصهم على التواصل مع اللجنة البارالمبية ومختلف لجان البطولة للوقوف على كافة تفاصيل الاستعدادات والتنظيم.