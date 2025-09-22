قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك | صور
هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل المؤشرات مستويات جديدة

وكاله
وكاله
وكالة

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، ، بعد أسبوع قوي للمؤشرات الرئيسية، حيث أغلق مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوياتهما التاريخية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 34 نقطة، أي 0.07%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.04% و0.04% على التوالي.

في ختام الأسبوع، ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة 19 سبتمبر مسجلة مكاسب أسبوعية، عقب جلسة تداول رابحة دفعت المؤشرات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث رسّخ قرار الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة آمال المستثمرين.

وسجل سوق الأسهم مكاسب أسبوعية قوية. ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 1.2% و1% على التوالي خلال الأسبوع. وقفز مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.2%. كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 2.2%، محققًا مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.

يأتي ذلك، بعد أن خفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو أول خفض له منذ ديسمبر. كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع في الأسواق، لكن الأسهم شهدت جلسة متقلبة على خلفية القرار، بعد أن وصف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول القرار في مؤتمره الصحفي بأنه "تخفيض في إدارة المخاطر".

ارتفع  مؤشر ناسداك بأكثر من 5% خلال شهر سبتمبر، مسجلاً بذلك مكاسبه الشهرية السادسة على التوالي. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد ارتفع بنسبة 3% خلال شهر سبتمبر، مقترباً من تحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي.

إلى ذلك، يتصدر مؤشر التضخم الأساسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي البيانات الاقتصادية للأسبوع المقبل، في حين لا يزال تركيز وول ستريت منصباً على توقعات تخفيضات أسعار الفائدة. 

يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مع تقرير الدخل والنفقات الشخصية الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي، يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.22%، مما سيرفع معدل التضخم الأساسي على مدى 12 شهراً إلى 3% من 2.9%، وفقًا لشركة FactSet. 

ويبقى الترقب والترقب محدوداً نظراً لأن معظم البيانات الاقتصادية تُصدر مع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين. 

في الوقت نفسه، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% ونمو الدخل الشخصي بنسبة 0.3%. 

ومن المقرر أيضاً صدور مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى، أبرزها مبيعات المنازل القائمة لشهر أغسطس يوم الثلاثاء.

وأيضاً، خلال الأسبوع المقبل، ستسلط مجموعة من تصريحات بنك الفدرالي الأميركي الضوء على التقويم الاقتصادي، مع خطابات من محافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد ستيفن ميران ورئيس الفدرالي جيروم باول يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي، وهي أهم الأحداث بالنسبة لمراقبي البنك المركزي الأميركي عن كثب.

البنك المركزي الأميركي الاستهلاك الشخصي الأساسي رئيس الاحتياطي الفدرالي خفض الفدرالي الأميركي وسجل سوق الأسهم مكاسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد