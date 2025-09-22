محمد يوسف يكشف مصير ديانج وكوكا وعبد القادر مع الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي مصير ديانج وكوكا وعبد القادر نجوم القلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف في تصريحات إذاعية في الكورة مع فايق: "التفاوض فقط مع من ينتهي عقده في الموسم الحالي مثل ديانج وكوكا وعبدالقادر".

ورشح مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، مدربًا جديدًا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال مصطفى عبده، خلال حواره ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: "في الفترة دي مفيش مدرب أجنبي مميز هيكون فاضي، لارتباط المدربين المميزين بعقود مع أنديتهم".

وأضاف: "في ناس ترفض فكرة التعاقد مع حسام البدري، بيقولوا (وشه كشر)، النادي الأهلي أعلن استمرار عماد النحاس، حتى مباراة القمة، لكن أنا شايف من وجهة نظري إن حسام البدري، هو أنسب واحد بشخصيته اللي أعرفها، يتولى تدريب الأهلي في هذا المرحلة".



وقال محمد يوسفـ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "لم نتوصل بعد للرتوش الأخيرة في ملف المدير الفني الجديد، وقد نفكر في المدرسة الألمانية، وهناك أيضًا مدربين من سويسرا والبرتغال".

وأضاف: "هناك معايير في المدير الفني الجديد، المعيار الأول، قوة الشخصية، والمعيار الثاني، النواحي الفنية والقدرة على استخدام أكتر من تكتيتك وطريقة لعب للاستفادة من جميع اللاعبين".

وتابع: "النقطة الثالثة، معرفته بالنظام وطبيعة المنطقة العربية واللاعبين المصريين، لأن الأجواء هنا مختلفة عن أوروبا".