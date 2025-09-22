كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته ، وفراره عقب ذلك بالمنيا.

القبض على سائق ميكروباص دهس قائد دراجة نارية بالمنيا

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" ودراجة هوائية ووفاة قائدها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط "الميكروباص" وقائده (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأنه فوجئ بإنحراف دراجة هوائية أمامه قيادة المتوفى ولم يتمكن من مفاداتها وإصطدم بها دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.