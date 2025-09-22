قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على سائق ميكروباص دهس قائد دراجة نارية بالمنيا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته ، وفراره عقب ذلك بالمنيا.

القبض على سائق ميكروباص دهس قائد دراجة نارية بالمنيا

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" ودراجة هوائية ووفاة قائدها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط "الميكروباص" وقائده (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأنه فوجئ بإنحراف دراجة هوائية أمامه قيادة المتوفى ولم يتمكن من مفاداتها وإصطدم بها دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية سيارة المواقع الإخبارية المنيا

