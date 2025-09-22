الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال طلب إخلاء مبنى يستقبل 1000 مريض وعيادات متنقلة

قال الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إنّهم أبلغوا اليوم في الساعة 11.15 بضرورة إخلاء مقر الإغاثة، ولم تترك لهم فرصة إلا 20 دقيقة حتى يتم إخلاء المبنى.

وأضاف الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإغاثة الطبية يقدم الخدمات متعددة منها الطب العام وصحة المرأة والخدمات التخصصية المختلفة الخاصة بالأمراض المزمنة خصوصا، وينطلق منه عدة فرق متنقلة.

وتابع الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أنّ المركز به أحد أكبر المختبرات العاملة في مدينة غزة والذي كان يقدم الدعم بالفحوصات المخبرية للمستشفيات القريبة مثل مستشفى الأهلي العربي ومستشفى الصحابة، وكانت أيضا هناك به عدة شراكات خصوصا توزيع الأدوية لمرضى السرطان من خلال هذا المبنى أو مرضى الكلى بالاتفاق مع الحكومة، مع وزارة الصحة في غزة.

وواصل الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، : "في هذا المركز يعمل تقريبا 45 موظف لدينا وتنطلق أيضا منه خدمات متنقلة، وتتمركز الفرق المتنقلة في المبنى وتذهب إلى عمل فرق مثل الغيار أو عيادات متنقلة في المناطق المجاورة وتقريبا في هذا المبنى 1000 مستفيد يوميا من المرضى يتلقوا هذه الخدمات، أيضا به خدمات خاصة بالتأهيل والأشخاص ذوي الإعاقة ومركز للعلاج الطبيعي وبه خدمات للدعم النفسي".