صرف مرتبات سبتمبر خلال ساعات.. احسب قبضك كام

وزير المالية
تستعد وزارة المالية خلال الساعات المقبلة، لـ صرف مرتبات شهر سبتمبر2025 لموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة.

صرف مرتبات سبتمبر غداً

ومن المقرر أن تبدأ المالية صباح غداً الأربعاء الموافق24 سبتمبر، صرف مرتبات الحكومة لشهر سبتمبر، ويكون بالزيادة الاخيرة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين دخول الموظفين بدءا من يولوي الماضي.

استعدادات صرف مرتبات سبتمبر

 

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

مرتبات سبتمبر

صرف مرتبات سبتمبر لمدة 6 أيام

ويجري صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من غداً 24 من الشهر الجاري، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم من ماكينات الصراف الآلي على مدار 6 أيام متواصلة، بما يضمن مرونة أكبر وتفادي أي زحام في البنوك أو ماكينات السحب.

احسب قبضك بعد زيادة المرتبات 

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
وزارة المالية

أماكن صرف مرتبات سبتمبر

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين بالدولة، ومن بينهم المعلمون، عدة طرق للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

 

جدول صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر المقبلة

كشفت وزارة المالية عن خطة صرف المرتبات والمتأخرات لبقية عام 2025، حيث جاءت المواعيد كالآتي:

  • شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
  • شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
  • شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
     
مرتبات سبتمبر موعد صرف مرتبات سبتمبر زيادة المرتبات مرتبات سبتمبر واكتوبر وزارة المالية

