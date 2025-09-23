النواب الجدد للشيوخ يؤكدون دعمهم للقيادة السياسية في مسارات التنمية

أكد عدد من النواب الجدد بمجلس الشيوخ اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعمهم لمسارات التنمية والبناء في مختلف المجالات، مشددين على أن الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، وعلى رأسها التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، تفرض على الجميع التكاتف وتعزيز الوحدة الوطنية.



وأشاد النواب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء،بالإجراءات المتميزة التي اتبعتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ في استقبال الأعضاء الجدد واستلام كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الجديد .



كما أثنى النواب على الجهود الكبيرة للأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، وفريق العمل بالأمانة العامة، في تيسير الإجراءات وتقديم صورة مشرفة تعكس احترافية المؤسسة البرلمانية وعراقتها.



وقال النائب إبراهيم عيسى، عن حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ، إن الإجراءات المنظمة لاستقبال الأعضاء الجدد تعكس حرص الأمانة العامة على إعلاء قيمة الانضباط والعمل المؤسسي، مؤكدا أن ما شهده اليوم يبعث برسالة إيجابية حول كفاءة العمل البرلماني بمجلس الشيوخ .



ووجه الشكر إلى الأمين العام لمجلس الشيوخ ومعاونيه لسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم كارنيهات العضوية على أكمل وجه.



وأعرب عن أمله في أن يكون الفصل التشريعي الجديد مبشر بالخير، معبرا عن هموم المواطن المصري، مؤكدا السعي إلى أن يكون جهد النواب في صالح الشعب المصري وفي سبيل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع عيسى: "من إحدى قلاع التشريع في مصر نوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية بوصف مصر الدرع والسيف للمنطقة بأسرها".



ومن جانبه، أعرب النائب موسى فراج موسى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، عن اعتزازه بالانضمام إلى المجلس، موجها الشكر للأمين العام لمجلس الشيوخ على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن سرعة الإجراءات ورقي التعامل عكسا صورة حضارية.



وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان الشعب المصري، وأن المجلس سيوليها الاهتمام اللازم بما يتسق مع ثوابت السياسة المصرية.

وأضاف: "نعلم التحديات التي تواجه القيادة السياسية داخليا وخارجيا، ونوجه لها الشكر على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا قدر مصر ودورها دائما تجاه قضايا المنطقة العربية، ومعربا عن تطلعه إلى فصل تشريعي مثمر يخدم المواطن والوطن.



كما أشاد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن بمحافظة الشرقية، بحسن الاستقبال الذي حظي به النواب الجدد خلال استلام كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الجديد، مؤكدا أن ما جرى يعكس الدور الكبير الذي تضطلع به القيادة السياسية في دعم مسارات التنمية والحفاظ على الأمن القومي المصري.



وأشار نوح إلى أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الوجدان الشعبي المصري، مشددا على أن مجلس الشيوخ سيواصل دعم الموقف المصري التاريخي الثابت في نصرة حقوق الشعب الفلسطيني، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رفض منذ بداية الحرب في غزة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



وقال إن المواقف المصرية المشرفة والقوية حالت دون تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستظل "صمام الأمان في الشرق الأوسط"، وأن نواب مجلس الشيوخ يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في جميع القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن داخليا وخارجيا.

أداء أعضاء المجلس الجدد



وأعرب النائب عن تطلعه إلى أن يكون أداء أعضاء المجلس الجدد على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يكونوا على قدر ثقة الناخبين وتطلعاتهم خلال دور الانعقاد المقبل.



وفي السياق ذاته، أكد النائب صلاح ربيع، عن محافظة جنوب سيناء، سعادته بالاستقبال والترتيبات الإجراءات التي قدمتها قيادات وموظفي مجلس الشيوخ للنواب الجدد، في يومهم الأول.



وشدد على أن مجلس الشيوخ يمثل منصة مهمة للتعبير عن تطلعات الشعب، موضحا أن انعقاد المجلس في فصله التشريعي الجديد يفتح الباب أمام مناقشات أوسع لقضايا المجتمع، وفي مقدمتها دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية.



وأعرب النواب عن تطلعهم لأن يكون دور الانعقاد القادم لمجلس الشيوخ ملبيا لتطلعات الشعب المصري وطموحات القيادة السياسية، ومساندا لجهود الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية