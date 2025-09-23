قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير النووية
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب الجدد للشيوخ يؤكدون دعمهم للقيادة السياسية في مسارات التنمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أ ش أ

أكد عدد من النواب الجدد بمجلس الشيوخ اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعمهم لمسارات التنمية والبناء في مختلف المجالات، مشددين على أن الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، وعلى رأسها التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، تفرض على الجميع التكاتف وتعزيز الوحدة الوطنية.


وأشاد النواب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء،بالإجراءات المتميزة التي اتبعتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ في استقبال الأعضاء الجدد واستلام كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الجديد . 


كما أثنى النواب على الجهود الكبيرة للأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، وفريق العمل بالأمانة العامة، في تيسير الإجراءات وتقديم صورة مشرفة تعكس احترافية المؤسسة البرلمانية وعراقتها.


وقال النائب إبراهيم عيسى، عن حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ، إن الإجراءات المنظمة لاستقبال الأعضاء الجدد تعكس حرص الأمانة العامة على إعلاء قيمة الانضباط والعمل المؤسسي، مؤكدا أن ما شهده اليوم يبعث برسالة إيجابية حول كفاءة العمل البرلماني بمجلس الشيوخ .


ووجه الشكر إلى الأمين العام لمجلس الشيوخ ومعاونيه لسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم كارنيهات العضوية على أكمل وجه.


وأعرب عن أمله في أن يكون الفصل التشريعي الجديد مبشر بالخير، معبرا عن هموم المواطن المصري، مؤكدا السعي إلى أن يكون جهد النواب في صالح الشعب المصري وفي سبيل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 


وتابع عيسى: "من إحدى قلاع التشريع في مصر نوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية بوصف مصر الدرع والسيف للمنطقة بأسرها". 


ومن جانبه، أعرب النائب موسى فراج موسى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، عن اعتزازه بالانضمام إلى المجلس، موجها الشكر للأمين العام لمجلس الشيوخ على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن سرعة الإجراءات ورقي التعامل عكسا صورة حضارية.


وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان الشعب المصري، وأن المجلس سيوليها الاهتمام اللازم بما يتسق مع ثوابت السياسة المصرية.
وأضاف: "نعلم التحديات التي تواجه القيادة السياسية داخليا وخارجيا، ونوجه لها الشكر على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا قدر مصر ودورها دائما تجاه قضايا المنطقة العربية، ومعربا عن تطلعه إلى فصل تشريعي مثمر يخدم المواطن والوطن.


كما أشاد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن بمحافظة الشرقية، بحسن الاستقبال الذي حظي به النواب الجدد خلال استلام كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الجديد، مؤكدا أن ما جرى يعكس الدور الكبير الذي تضطلع به القيادة السياسية في دعم مسارات التنمية والحفاظ على الأمن القومي المصري.


وأشار نوح إلى أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الوجدان الشعبي المصري، مشددا على أن مجلس الشيوخ سيواصل دعم الموقف المصري التاريخي الثابت في نصرة حقوق الشعب الفلسطيني، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رفض منذ بداية الحرب في غزة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.


وقال إن المواقف المصرية المشرفة والقوية حالت دون تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستظل "صمام الأمان في الشرق الأوسط"، وأن نواب مجلس الشيوخ يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في جميع القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن داخليا وخارجيا.

 أداء أعضاء المجلس الجدد


وأعرب النائب عن تطلعه إلى أن يكون أداء أعضاء المجلس الجدد على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يكونوا على قدر ثقة الناخبين وتطلعاتهم خلال دور الانعقاد المقبل.


وفي السياق ذاته، أكد النائب صلاح ربيع، عن محافظة جنوب سيناء، سعادته بالاستقبال والترتيبات الإجراءات التي قدمتها قيادات وموظفي مجلس الشيوخ للنواب الجدد، في يومهم الأول. 


وشدد على أن مجلس الشيوخ يمثل منصة مهمة للتعبير عن تطلعات الشعب، موضحا أن انعقاد المجلس في فصله التشريعي الجديد يفتح الباب أمام مناقشات أوسع لقضايا المجتمع، وفي مقدمتها دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية.


وأعرب النواب عن تطلعهم لأن يكون دور الانعقاد القادم لمجلس الشيوخ ملبيا لتطلعات الشعب المصري وطموحات القيادة السياسية، ومساندا لجهود الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

شيوخ التنمية الشعب الفلسطيني بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

مهرجان الجونة السينمائي

20 فيلماً أوروبياً تتنافس على جوائز النقاد العرب في مهرجان الجونة السينمائي

كريم ابو ذكري

كريم أبوذكري أفضل منتج درامي لعام 2025 في مهرجان الفضائيات العربية

ليلى علوي تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

ليلى علوي تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

بالصور

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد