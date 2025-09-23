كواليس حرق عامل لشركة مقاولات بسبب خلاف مع والده على تروسيكل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة ملابسات نشوب حريق في شقة أجرها مالكها لآخرين كشركة مقاولات بمنطقة الهرم حيث تبين أن نجل صاحب الشقة أشعل النيران بها لرفض والده إعطائه مبلغ مالي لشراء تروسيكل.

وأسفر الحريق عن احتراق 4 مكاتب وماكينة تصوير وأنتريه، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب، يفيد بنشوب حريق بشركة توريدات ومقاولات دون إصابات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم الهرم لفحص البلاغ وتبين نشوب حريق في شركة مقاولات وتوريدات نتج عنها احتراق 4 مكاتب وماكينة تصوير وأنتريه دون إصابات.

وتبيّن أنّ عامل خرده (25 عاما) سكب بنزين داخل مقر الشركة وأشعل النيران بها بسبب خلافات مع والده لعدم إعطائه مبلغا ماليا لشراء تروسيكل، بعد تأجير شقة ملك والده لشركة مقاولات وتوريدات، وكسر باب الشقة وألقى زجاجة مولوتوف داخل الشقة.

وأُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.