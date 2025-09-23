ليلى علوي تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

هنأت الفنانة ليلي علوي الشعب السعودي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى السعودي الـ 95، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ويأتي هذا العام تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، تعبيرًا عن الاعتزاز بالوطن والهوية.

وقالت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "بلد الأمان، والرقي، والدفء، في اليوم الوطني السعودي.. بحس قد إيه العلاقة اللي بينّا مش بس تاريخ وجغرافيا، لكن محبة حقيقية.. وقلوب عمرها ما كانت غريبة عن بعض، ومحبتكم لينا كمصريين وللفن المصري كانت ومازالت نابعة من القلب، وواصلة للقلب كل سنة والمملكة بخير وسلام، وكل التحية والتقدير للشعب السعودي الشقيق، شعب أصيل، كريم، وعزيز على قلبي جدًا، ومن قلبي ليكم كل الحب".



