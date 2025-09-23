وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢٢ سبتمبر مع السيدة "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين، وترفيع تلك العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة لرئيس وزراء بريطانيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة للبناء على التطور الإيجابى في العلاقات بين البلدين والتي عكستها الاتصالات المتتالية التى تمت بين فخامة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطاني.

ثمن وزير الخارجية الخطوة التاريخية التي اتخذتها المملكة المتحدة للإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم ٢١ سبتمبر الجارى، مؤكداً أنها رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطينى تعكس تأكيد المجتمع الدولى على الالتزام بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. واكد على ضرورة قيام المجتمع الدولى باتخاذ مواقف حاسمة لوضع حد للممارسات الاسرائيلية السافرة بالاراضى الفلسطينية المحتلة والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء، مشيرا الى التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار إسرائيل في عرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية.

وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الايرانى، أكد الوزير عبد العاطي أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في التوصل للاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى القاهرة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفنى بينهما، موضحاً أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الجهود المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة سعت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.