سعر جيلي بريفيس 2026 في السعودية

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي بريفيس موديل 2026، وتنتمي بريفيس لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري، وبها رحابة داخلية، وبها تقنيات متقدمة .

مواصفات جيلي بريفيس موديل 2026

تحتوي سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، طلاء أسود لامع يمنحها حضور قوي على الطريق، وبها شبك أمامي أسود مع لمسات ألياف الكربون، وبها خط أصفر حاد يضيف لمسة عصرية رياضية، وبها عجلات سوداء مقاس 18 بوصه مع مكابح صفراء، وبها مرايات بلمسات الكربون مع الإطارات السوداء للنوافذ والمصابيح الخلفية المظللة، وبها مشتت هواء من الكربون وأربع مخارج عادم .

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 بها أيضا، مقاعد صفراء بخياطة ماسية تتباين بحدة مع الطابع الأسود العام، وبها سقف النجوم Starlight Ceiling مع إضاءة قابلة للتخصيص تتفاعل مع الموسيقى، وبها مقاعد خلفية واسعة، ومنافذ شحن متعددة، وحوامل أكواب تجعلها مناسبة للشباب والعائلات، وبها نظام إنفينيتي مكون من10 سماعات، وبها 6 وسائد هوائية .

ويوجد بالسيارة شاشة مركزية مقاس 13.2 بوصه تدير معظم وظائف السيارة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مقاعد أمامية مكيفة وتتحكم بها كهربائياً .

محرك جيلي بريفيس موديل 2026

تستمد سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 325 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

ويمكنك التبديل بسهولة بين وضع الراحة Comfort في سيارة جيلي بريفيس موديل 2026، حيث تسير السيارة بهدوء ونعومة لتتناسب مع الاستخدام اليومي، ووضع الرياضة Sport، حيث تتحول التجربة فجأة إلى أكثر حدة واستجابة تتماشى مع شكلها الجريء.

سعر جيلي بريفيس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 تباع بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 تباع بسعر 101 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 تباع بسعر 127 ألف ريال سعودي .