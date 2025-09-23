قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان: كل شيء في غزة مستهدف والتدمير ممنهج
أردوغان: الإبادة الجماعية مستمرة في غزة منذ 700 يوم وإسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة
أبو العينين يشارك في مؤتمر حل الدولتين بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
سعر جيلي بريفيس 2026 في السعودية

جيلي بريفيس موديل 2026
جيلي بريفيس موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي بريفيس موديل 2026، وتنتمي بريفيس لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري، وبها رحابة داخلية، وبها تقنيات متقدمة .

 جيلي بريفيس موديل 2026

مواصفات جيلي بريفيس موديل 2026

تحتوي سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، طلاء أسود لامع يمنحها حضور قوي على الطريق، وبها شبك أمامي أسود مع لمسات ألياف الكربون، وبها خط أصفر حاد يضيف لمسة عصرية رياضية، وبها عجلات سوداء مقاس 18 بوصه مع مكابح صفراء، وبها مرايات بلمسات الكربون مع الإطارات السوداء للنوافذ والمصابيح الخلفية المظللة، وبها مشتت هواء من الكربون وأربع مخارج عادم .

 جيلي بريفيس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 بها أيضا، مقاعد صفراء بخياطة ماسية تتباين بحدة مع الطابع الأسود العام، وبها سقف النجوم Starlight Ceiling مع إضاءة قابلة للتخصيص تتفاعل مع الموسيقى، وبها مقاعد خلفية واسعة، ومنافذ شحن متعددة، وحوامل أكواب تجعلها مناسبة للشباب والعائلات، وبها نظام إنفينيتي مكون من10 سماعات، وبها 6 وسائد هوائية .

 جيلي بريفيس موديل 2026

ويوجد بالسيارة شاشة مركزية مقاس 13.2 بوصه تدير معظم وظائف السيارة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مقاعد أمامية مكيفة وتتحكم بها كهربائياً .

محرك جيلي بريفيس موديل 2026

تستمد سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 325 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

 جيلي بريفيس موديل 2026

ويمكنك التبديل بسهولة بين وضع الراحة Comfort في سيارة جيلي بريفيس موديل 2026، حيث تسير السيارة بهدوء ونعومة لتتناسب مع الاستخدام اليومي، ووضع الرياضة Sport، حيث تتحول التجربة فجأة إلى أكثر حدة واستجابة تتماشى مع شكلها الجريء.

سعر جيلي بريفيس موديل 2026

 جيلي بريفيس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 تباع بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 تباع بسعر 101 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 تباع بسعر 127 ألف ريال سعودي .

