بعد ارتفاعه 30 جنيها.. موعد انخفاض أسعار البيض بالأسواق

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تفاجأ المواطنون بارتفاع أسعار البيض بالأسواق ليرتفع سعر الكرتونة الواحدة حوالى 30 جنيهًا دفعة واحدة، فبعد أن كانت أسعارها 130 جنيهًا وصل سعرها إلى 160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض الى 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

من جانبه أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق ، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلى 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كانت سعر الكرتونة بالمزرعة بـ 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

أسباب زيادة أسعار البيض

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن أسباب زيادة سعر كرتونة البيض يرجع إلي سوق العرض والطلب، ففى تلك الفترة نرى إقبالا كبيرا على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة.



موعد انخفاض أسعار البيض

وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة سيشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها ويصل سعر الكرتونة إلي 120 جنيهًا مرة أخرى.

وتابع قائلا: "البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم فى الأسعار فسواء البيض أو الدواجن فهي سلعة يومية وتخضع لقانون العرض

والطلب ".





هبوط أسعار الأعلاف

وبسؤاله عن الأعلاف قال إن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوطا في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

وزارة الزراعة تطرح البيض بأسعار مخفضة

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيها للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، أن تلك القافلة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، ذلك بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.

فيما لاقت المبادرة استحساناً وقبولاً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، على المجهود المبذول لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن.