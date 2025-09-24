الباراسيتامول للأم الحامل يسبب التوحد للطفل.. الصحة تحسم الجدل بالأدلة العلمية

أكد د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الباراسيتامول الأسيتامينوفين) آمن أثناء الحمل.

وأضاف عبدالغفار ، أن الخبراء الطبيين والجهات التنظيمية العالمية يؤكدون على سلامة الباراسيتامول الأسيتامينوفين).

وتابع عبدالغفار ، أعادت كل من، وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA)، منظمة الصحة العالمية (WHO) وغيرها من الهيئات الطبية الرائدة التأكيد على أن الباراسيتامول لا يزال خياراً آمناً وموصى به لعلاج الألم والحمى لدى الحوامل عند الاستخدام وفق التوجيهات الطبية.

لا توجد أدلة علمية موثقة

وشدد متحدث الصحة أنه لا توجد أدلة علمية موثقة تثبت أن استخدامه أثناء الحمل حسب الإرشادات يسبب إصابة الأطفال بالتوحد.