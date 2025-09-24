مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالعياط

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بمدينة العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، يفيد بمصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة شخص «22 سنة» مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى مصرع عامل «30 سنة» وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أثناء عبورهم الطريق.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.