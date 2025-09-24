عمرو عكاشة: الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات على رأس أولوياتي بالشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الملفات التي يوليها اهتمامًا كبيرًا داخل مجلس الشيوخ تتمثل في الإسكان والإدارة المحلية وقطاع النقل والمواصلات، نظرًا لأهميتها المباشرة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد عكاشة في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استخراج بطاقة العضوية، أن هذه الملفات تمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تقديم مقترحات وحلول عملية لدعم خطط الدولة وتلبية احتياجات المواطنين في هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الإسكان وتطوير البنية التحتية والنقل، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في دعم رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية، مؤكدًا حرصه على العمل التشريعي والرقابي بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في مختلف المجالات المرتبطة بحياة المواطن اليومية.