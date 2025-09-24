قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية
ألمانيا: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تفتح الباب لفرض عقوبات صارمة على روسيا
الكرملين متحديا ترامب: من الخطأ الاعتقاد بقدرة أوكرانيا على أخذ أراضينا
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
برلمان

بعد استلام كارنيه العضوية.. نائب بالشيوخ: الصحة والتعليم والشباب على رأس أولوياتي

النائب المهندس عبدالله سعداوي يستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
النائب المهندس عبدالله سعداوي يستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أعرب النائب المهندس عبدالله سعداوي، عضو مجلس الشيوخ ، عن سعادته البالغة باستلام كارنيه عضوية المجلس، وذلك خلال ثاني أيام فعاليات استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد.

وأكد سعداوي، خلال تصريح صحفي له، أن لحظة استلام العضوية تمثل بداية التزام وطني جديد لخدمة الشعب المصري عامة، وأبناء محافظة الإسكندرية بوجه خاص، مشيرًا إلى أن العمل النيابي بالنسبة له واجب ومسؤولية تتطلب الجدية والالتزام الكامل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه يضع على رأس أولوياته ثلاثة ملفات أساسية هي الصحة والتعليم والشباب، لكونها ملفات تمس المواطن بشكل مباشر وتشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف سعداوي أنه سيعمل على زيادة عدد المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المدارس وتحسين بيئة التعليم بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل والقدرات، إلى جانب توفير البرامج والأنشطة الداعمة للشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل.

وشدد النائب على أن محافظة الإسكندرية، وخاصة مناطقها الغربية، تحتاج إلى المزيد من الجهد في تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق ذلك، بما يضمن حياة كريمة للمواطن السكندري.

واختتم النائب عبدالله سعداوي بالتشديد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن التكاتف والوحدة بين أبناء الوطن هما السبيل لعبور هذه المرحلة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

