عماد الدين حسين: مصر أبلغت من يهمه الأمر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الرئيس السيسي أكد ان اتفاقيات السلام مهددة بسبب سلوكيات إسرائيل وحربها على غزة .

وقال عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" رئيس الوزراء اكد لنا أن مصر مستعدة لكافة السيناريوهات للتعامل مع دفع الفلسطينيين نحو مصر ".



وتابع عماد الدين حسين :" مصر أبلغت كل من يهمه الامر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة كبيرة " .

ولفت هماد الدين حسين :" انا ضد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الدولة الأهم في العالم ".

وأكمل عماد الدين حسين :" لابد أن يتحرك العرب كوحدة واحدة بإجراءات للضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة ".