أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
«سعيكم لتحقيق السلام مُقدر».. رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى ترامب
رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي
وزير الخارجية: نرفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
عماد الدين حسين: مصر أبلغت من يهمه الأمر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
هاني حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الرئيس السيسي أكد ان اتفاقيات السلام مهددة بسبب سلوكيات إسرائيل وحربها على غزة .

وقال عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" رئيس الوزراء اكد لنا أن مصر مستعدة لكافة السيناريوهات للتعامل مع دفع الفلسطينيين نحو مصر ".


وتابع عماد الدين حسين :" مصر أبلغت كل من يهمه الامر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة كبيرة " .

ولفت هماد الدين حسين :" انا ضد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الدولة الأهم في العالم ".

وأكمل عماد الدين حسين :" لابد أن يتحرك العرب كوحدة واحدة بإجراءات للضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة ".

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ماذا يحدث عند استخدام زيت الجوجوبا للبشرة والشعر

جمال شعبان يكشف حقيقة تسبب مسكن شهير في إصابة الجنين بالتوحد

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

