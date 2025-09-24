أخبار المنيا.. كدواني يشارك احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية.. ويتفقد موقع انهيار منزل خالٍ من السكان

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسى.

كما تفقد المحافظ موقع انهيار منزل خالٍ من السكان أثناء أعمال هدم بجوار فندق لوتس، كما تابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس .

محافظ المنيا يشارك احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسى



تحت شعار «75 عاماً في طاعة الله وخدمة الإنسان»، شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها (اليوبيل الماسي)، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والبرلمانية والإعلامية.

واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي تناول أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة، مع تقديم نماذج ناجحة من مختلف أنشطتها، وتقديم فقرات وأغانى وطنية لكورال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى .



محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل خالٍ من السكان أثناء أعمال هدم بجوار فندق لوتس



تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موقع انهيار أحد المنازل الكائن بشارع راغب المتفرع من شارع سعد زغلول بجوار فندق لوتس بمدينة المنيا، والذي تعرض للانهيار أثناء تنفيذ أعمال الهدم باستخدام حفار.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث وإزالة كافة الإشغالات، بما يضمن الحفاظ على حركة المرور وسلامة المواطنين.

كان مركز السيطرة والأزمات بالمحافظة قد تلقى بلاغاً بوقوع الانهيار، وعلى الفور تم إخطار الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، الذي انتقل إلى الموقع وأشرف ميدانياً على إجراءات التأمين وعمليات الإزالة.

وأوضح تقرير الوحدة المحلية أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق على مساحة 85 متراً مربعاً، وكان خالياً من السكان، كما تم فصل جميع المرافق عنه قبل البدء في أعمال الهدم، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تأمين محيط الموقع والتأكد من سلامة المباني المجاورة، موجهاً بمراجعة تراخيص الهدم وضوابط التنفيذ بشكل دوري، والتشديد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان في مثل هذه الأعمال، حفاظاً على أرواح المواطنين.

محافظ المنيا يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، وذلك للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025، والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية وبناء الإنسان.

استهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة اللمطي الابتدائية بمدينة المنيا، المكونة من خمسة أدوار وتضم 14 فصلاً، والتي شملتها أعمال تطوير ضمن برنامج “مدارس آمنة” المنفذ من هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم. وشملت الأعمال إعادة تأهيل الملاعب والأفنية، تبليط الممرات بالإنترلوك، إعادة تشكيل حديقة الأطفال بالألعاب والحواجز الخشبية، تعلية الشبابيك واستبدال الزجاج بمواد آمنة ضد الكسر، فضلاً عن صيانة شاملة لدورات المياه، وتجديد الأثاث المدرسي ودهان الفصول والمباني، إلى جانب تطوير المداخل والممرات بالجرانيت والرخام وإنشاء مظلات (برجولات) لحماية الأطفال.