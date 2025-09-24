قوة استقرار مؤقتة.. بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: جهود تنفيذ حل الدولتين مستمرة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن جهود تنفيذ حل الدولتين مستمرة، مشيرًا إلى بدء الحديث عن تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لنقل السلطة إليها في قطاع غزة بمجرد وقف إطلاق النار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحيث يكون عددهم حوالي 10 آلاف شرطي فلسطيني.

وأوضح السفير ماجد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك مباحثات لتشكيل قوة استقرار مؤقتة في قطاع غزة، تكون قوة عسكرية تتمركز أولًا على الحدود المصرية الإسرائيلية، ثم تدخل القطاع بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي، على أن يتم انسحاب تدريجي لقوات حماس والإسرائيلية من غزة.

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح، أن هذه التفاصيل كانت محور التباحث خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة العرب والمسلمين، مشيرًا إلى أن التدريب سيبدأ لعناصر الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن وعدد من الدول الإسلامية، بحيث تكون هذه العناصر تابعة مباشرة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح السفير ماجد عبدالفتاح، أن القوات الشرطية الفلسطينية ستدخل قطاع غزة بالتزامن مع عناصر قوة الاستقرار المؤقتة، بينما لن يتم السماح لأي قوة دولية لحفظ السلام بالدخول إلا مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وشدد السفير ماجد عبدالفتاح، على أن مؤتمر حل الدولتين ليس هدفه التصادم مع الولايات المتحدة، بل على العكس، فإن التعاون مع واشنطن ضروري لضمان نجاح أي خطوات مستقبلية في تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.